Сегодня в Татарстане похолодает до -10 градусов
Днем местами возможен небольшой снег
Сегодня в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода. Днем местами возможен небольшой снег, сообщили в Гидрометцентре РТ.
Утром в отдельных районах метель, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 6—11 м/с, ночью и утром местами с порывами до 15—17 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от -5 до -10 градусов. На дорогах гололедица.
В Казани существенных осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит -8... -10 градусов.
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