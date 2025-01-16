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Сегодня в Татарстане похолодает до -10 градусов

07:00, 16.01.2025

Днем местами возможен небольшой снег

Сегодня в Татарстане похолодает до -10 градусов
Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода. Днем местами возможен небольшой снег, сообщили в Гидрометцентре РТ.

Утром в отдельных районах метель, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 6—11 м/с, ночью и утром местами с порывами до 15—17 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от -5 до -10 градусов. На дорогах гололедица.

В Казани существенных осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит -8... -10 градусов.

Галия Гаруфуллина

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