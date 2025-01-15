Суд в Лениногорске обязал выплатить компенсацию за нападение собаки на ребенка

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В Лениногорске суд удовлетворил иск прокуратуры и взыскал с муниципалитета 55 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда, причиненного несовершеннолетнему в результате нападения бездомной собаки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Инцидент произошел осенью 2024 года в одном из частных секторов города, где ребенок получил травмы и впоследствии нуждался в госпитализации.

Проверка, проведенная городской прокуратурой, выявила, что ответственность за отлов безнадзорных животных на территории Лениногорского района лежит на исполкоме Лениногорского муниципального района. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском в интересах пострадавшего ребенка.

Суд, рассмотрев доводы надзорного ведомства, удовлетворил требования прокуратуры и обязал муниципалитет выплатить компенсацию.

Напомним, что следственными органами Следкома России по Татарстану возбуждено уголовное дело по факту нападения бездомных собак на 75-летнюю женщину в поселке Васильево Зеленодольского района. Инцидент произошел 9 января 2025 года, в результате чего пенсионерка получила травмы и была госпитализирована.



Анастасия Фартыгина