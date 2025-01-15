Россия заняла второе место в рейтинге военной мощи Global Firepower

Первое место отведено США, а замыкает тройку Китай

Фото: Максим Платонов

Россия заняла второе место в ежегодном рейтинге совокупной военной мощи Global Firepower. Топ-лист возглавили Соединенные Штаты Америки, а Китай расположился на третьей строчке. Индия и Южная Корея вошли в пятерку лидеров, пишет «Парламентская газета».

Рейтинг Global Firepower, публикуемый с 2005 года, оценивает военную мощь 145 стран мира по более чем 60 факторам. В их числе финансовая и демографическая ситуация, географическое положение, логистические возможности и другие показатели.

Шестое место в рейтинге сохранила Великобритания. Франция, обогнав Японию, поднялась на седьмую строчку. Турция и Италия по-прежнему занимают 9-е и 10-е места соответственно. Украина опустилась с 18-го на 20-е место.

Помимо этого, Россия по итогам 2024 года сохранила за собой статус третьей среди самых мощных морских держав, уступив лишь Китаю и США, говорится в докладе ИМЭМО РАН.