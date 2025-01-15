Депутат Госдумы предложил ввести возрастной ценз для соцсетей для детей до 14 лет

Фото: Максим Платонов

Для защиты детей до 14 лет от опасностей в интернете необходимо ввести возрастной ценз для пользования социальными сетями, заявил депутат Госдумы Амир Хамитов («Новые люди») в интервью РИА «Новости».

По словам депутата, социальные сети, которые изначально создавались как инструмент общения, часто становятся инструментом деструктивной пропаганды. Взрослый человек способен фильтровать информацию и выбирать достоверные источники, в то время как ребенок, по мнению Хамитова, такой внутренней защиты еще не имеет.

— Не секрет, что именно в соцсетях ищут своих жертв педофилы и другие извращенцы, именно там ведется и антироссийская пропаганда, там же вербуют в свои ряды и приверженцы деструктивных культов, — отметил парламентарий, подчеркнув, что «бездумные поборники так называемых «свобод» либо не хотят понимать всей серьезности ситуации, либо сами действуют в интересах врагов наших детей».

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Хамитов считает, что введение подобных ограничений имеет ряд преимуществ. Полезную информацию дети могут получать из других источников, например образовательных ресурсов и книг. А «информационному мусору», который может навредить формирующейся психике, необходимо поставить «мощный заслон». Депутат подчеркнул, что взрослые несут ответственность за будущее поколение россиян.

В качестве примеров депутат сослался на опыт других стран.

— Ранее стало известно, что Индонезия может ввести минимальный возрастной порог для доступа к соцсетям. Они, по сути, последовали примеру Австралии, где с ноября прошлого года детям до 16 лет запрещено пользоваться соцсетями и заводить новые аккаунты. Думаю, что в современных условиях такие решения вполне оправданы, — заключил Хамитов.

Рената Валеева