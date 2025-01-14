Продажи смартфонов в России снизились на 4% в 2024 году

Фото: Мария Зверева

По итогам 2024 года рынок смартфонов в России испытывает сокращение объемов продаж в физическом выражении, составившее примерно 4% по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщили в Коммерсанте.

Всего в стране было продано 29,6 млн смартфонов, что на один миллион меньше, чем годом ранее. Однако в денежном выражении рынок, напротив, вырос на 5-7%, достигнув 715,3 млрд рублей, согласно данным «Марвел-Дистрибуции».

На рынке по-прежнему лидирует китайская компания Xiaomi и ее дочерний бренд Poco с долей в 23%. На вторых и третьих местах располагаются Tecno и Samsung, следом за ними идет бренд realme, а пятерку замыкает американская компания Apple.

Доля Apple по количеству проданных телефонов составила 9%, но по выручке от продаж она занимает первое место с 32% рынка.

Анастасия Фартыгина