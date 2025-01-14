«Ак Барс» сыграет в Хабаровске с аутсайдером Востока «Амуром»

Встреча начнется в 12.00 по мск

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня «Ак Барс» сразится в Хабаровске с «Амуром» в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Хабаровский клуб является аутсайдером Восточной конференции.

«Ак Барс» опустился на четвертое место в турнирной таблице Востока, пропустив вперед «Металлург». Команда Анвара Гатиятулина выиграла две последние игры в чемпионате, победив «Салават Юлаев» (5:1) и «Барыс» (5:4 ОТ). В активе казанцев 56 набранных очков после 42 матчей. У лидирующего «Трактора» — 61 балл при 46 играх.

«Амур» занимает последнее место в турнирной таблице Востока с 23 очками в 44 матчах. Это худший показатель среди всех клубов КХЛ в текущем сезоне. Хабаровчане проиграли три последние игры подряд в чемпионате, в двух из них пропустив по пять шайб.

В чемпионатах КХЛ команды провели 43 очных поединка. «Ак Барс» одержал 34 победы в матчах с «Амуром», хабаровчане выиграли в 9 матчах с «барсами». В текущем сезоне соперники дважды сыграли в Казани. Вначале «Ак Барс» победил по буллитам 3:2, а затем «Амур» взял реванш со счетом 2:1 в основное время.

В матче в Хабаровске не сыграют сразу несколько ведущих игроков гостей. Защитник Митчелл Миллер, а также нападающие Илья Сафонов, Эрик О'Делл и Егор Бабенко восстанавливаются от полученных травм. Хоккеисты не отправились с командой на выездную серию в Дальний Восток.

В прямом эфире встречу «Амур» — «Ак Барс» покажет телеканал ТНВ в 12.00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин