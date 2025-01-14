В пригороде Казани в результате атаки БПЛА загорелась газовая цистерна
В пригороде Казани в 5.20 утра произошла атака беспилотным летательным аппаратом, в результате которой загорелась газовая цистерна. Об этом сообщили в пресс-службе раиса Татарстана.
- На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы, которые успешно ликвидировали последствия инцидента.
Рустам Минниханов, получив информацию о происшествии, выехал на место и заслушал доклады от специалистов.
- В результате атаки никто не пострадал.
Напомним, что ряд телеграм-каналов распространил информацию об атаке БПЛА и последующем пожаре на «Казаньоргсинтезе». В пресс-службе раиса Татарстана опровергли информацию о пожаре на заводе.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.