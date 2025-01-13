Бассейн «Оргсинтез» в Казани передали в муниципальную собственность

Он продолжит функционировать в прежнем режиме

Фото: Динар Фатыхов

СИБУР передал казанский бассейн «Оргсинтез» в муниципальную собственность. Им будет управлять комитет физической культуры и спорта исполкома города, сообщили в пресс-службе мэрии.

— Обычно мы принимаем непрофильные объекты от предприятий в запущенном состоянии, когда они нуждаются в реконструкции. Бассейн «Оргсинтез» мы получили после реконструкции — с высоким уровнем безопасности и комфорта посетителей. За что спасибо компании СИБУР. Несколько лет назад здесь была проведена реновация основного помещения с полной модернизацией интерьера, включая потолок, стены и трибуны на 500 человек, системы водоподготовки, которая обеспечивает сейчас тройную очистку воды. Приведен в порядок и фасад, — заявил председатель комитета физкультуры и спорта Линар Гарипов.

Бассейн продолжит функционировать в том же режиме. Как сообщила мэрия, стоимость абонементов не изменится, а персонал останется прежним.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Спортивный комплекс продолжит работать для казанцев и останется домашней площадкой для родного ватерпольного клуба «Синтез». Город имеет огромный опыт в управлении и развитии социальных и спортивных объектов, поэтому мы уверены, что спортивный комплекс будет развиваться и станет еще более востребованным среди жителей и спортсменов, — отметил начальник управления «Социальная политика» «Казаньоргсинтеза» Александр Прокофьев.

Напомним, бассейн построили в 1973 году. Он стал первым объектом в республике, в котором были 50-метровые дорожки.