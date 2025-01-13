За новогодние выходные Казань посетили почти 200 тыс. туристов

Фото: Динар Фатыхов

С 29 декабря по 8 января Казань посетили 180 тыс. человек. Это на 6,5% больше, чем в прошлом году. Средняя нагрузка отелей Татарстана составила 79%, а 3–5 января достигла 100%, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Казанский Кремль во время праздников посетили 268,5 тыс. гостей. Это на 41% превосходит прошлогодние показатели. На 15,6% возросло число посетителей аквапарка «Ривьера» — он принял 23 тыс. человек. Национальный музей республики посетили 12,3 тыс. гостей, что на 40% превышает результаты прошлого года.

Большинство казанских ресторанов стали принимать брони на новогодние банкеты еще летом и осенью. Их загрузка в праздники составила 100%, выручка заведений выросла на 15–20%. Средний чек достиг 1200 рублей.

Туристы оставили в Казани около 1,2 млрд рублей — на 19% больше, чем в прошлом году.



Елизавета Пуншева