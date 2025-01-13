Юрист предупредил россиян о новых мошеннических схемах с использованием ИИ

В 2025 году россиян ожидают новые мошеннические схемы с использованием возможностей ИИ. Такие прогнозы в беседе с RT дал доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьев.

— В 2025 году можно ожидать усиления и дальнейшей активизации мошеннического воздействия на граждан России. Будут выработаны новые способы обмана и вербовки. Особенно с использованием возможностей искусственного интеллекта, сгенерированных недостоверных изображений и звуков (дипфейков), — сказал он.

Также, согласно итогам работы общественного проекта по борьбе с телефонным мошенничеством «Не дай себя обмануть», мошенники будут использовать в своих целях схемы с подарочными сертификатами, скидками, картами, лотереями, розыгрышами.

Соловьев предположил, что мошенники продолжат разрабатывать методы, которые минимизировали бы личное общение мошенника с потенциальной жертвой, а хищения происходили бы в результате перехода по ссылкам, ввода СМС-кодов, уязвимости банковских приложений, мессенджеров.

Елизавета Пуншева