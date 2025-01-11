«Волшебник Изумрудного города» стал главным книжным хитом праздников

Спрос на первую часть знаменитого цикла увеличился в четыре раза по сравнению с тем же периодом прошлого года

Фото: Реальное время

Продажи детской книги Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города» резко выросли в январские праздники после премьеры ее экранизации. Согласно данным федеральной книжной сети «Читай-город», спрос на первую часть знаменитого цикла увеличился в четыре раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. За праздничные дни было реализовано более 5 тыс. экземпляров книги, что составляет четверть от общего объема продаж за весь 2024 год, равного 27 тыс. экземпляров. Этот всплеск стал самым значительным ростом продаж первоисточника после выхода экранизации в последние годы.

Особенно популярным стало издание в кинообложке, приуроченное к премьере. Оно вошло в топ-5 самых продаваемых книг праздничного сезона, обойдя по продажам такие бестселлеры, как «К себе нежно» и новеллизацию «Чебурашки». Издание в новой обложке было куплено более 2,5 тысячи раз, что в два раза превышает аналогичные показатели других книг в этот период.

Реальное время / realnoevremya.ru

Общий интерес к циклу об Изумрудном городе продолжает расти: за 2024 год спрос на книги серии увеличился на 30% в годовом выражении. «Волшебник Изумрудного города» занял шестое место в рейтинге самых продаваемых русскоязычных детских книг, уступив лишь таким произведениям, как «Чебурашка» Анны Масловой, «Манюня» Наринэ Абгарян, «Дядя Федор, пес и кот» Эдуарда Успенского, «Умная собачка Соня» Андрея Усачева и «Приключения Электроника» Евгения Велтистова.

Тенденция роста интереса к литературным первоисточникам после экранизаций сохраняется. Так, после выхода фильма «Чебурашка» популярность историй Эдуарда Успенского о знаменитом персонаже удвоилась, а новеллизация Анны Масловой вошла в топ-10 книг 2023 и 2024 годов. Премьера фильма по мотивам книги Кира Булычева «Сто лет тому вперед» также значительно подняла продажи оригинального текста, увеличив их на 85% в первую неделю после премьеры. Эксперты отмечают, что такие экранизации не только способствуют популяризации классической литературы, но и привлекают новых читателей, включая подрастающее поколение, к российской литературе.

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Екатерина Петрова