В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на полеты

Фото: Максим Платонов

В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, введенные для обеспечения безопасности воздушных операций. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Во время действия этих ограничений два самолета, направлявшихся в Казань, совершили посадку на запасном аэродроме в Уфе.

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, что остается главным приоритетом. Теперь аэропорты могут возобновить свои операции в обычном режиме.



Анастасия Фартыгина