Сегодня в Татарстане похолодает до -9 градусов, в восточных районах до -12 градусов
Днем и вечером местами возможен небольшой снег
Сегодня в Татарстане ожидается облачная c прояснениями погода. Днем и вечером местами возможен небольшой снег, сообщили в Гидрометцентре РТ.
Ветер южный, юго-восточный 3—8 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от -4 до -9 градусов, в восточных районах до -12 градусов. На дорогах гололедица, местами сильная.
В Казани прогнозируется -6..-8 градусов. Существенных осадков не ожидается.
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