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Сегодня в Татарстане похолодает до -9 градусов, в восточных районах до -12 градусов

07:00, 24.12.2024

Днем и вечером местами возможен небольшой снег

Сегодня в Татарстане похолодает до -9 градусов, в восточных районах до -12 градусов
Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане ожидается облачная c прояснениями погода. Днем и вечером местами возможен небольшой снег, сообщили в Гидрометцентре РТ.

Ветер южный, юго-восточный 3—8 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от -4 до -9 градусов, в восточных районах до -12 градусов. На дорогах гололедица, местами сильная.

В Казани прогнозируется -6..-8 градусов. Существенных осадков не ожидается.

Галия Гарифуллина

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