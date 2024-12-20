Эксперт рассказал о самых распространенных в сфере ремонта схемах мошенничества

Фото: Динар Фатыхов

Одной из самых распространенных схем обмана в сфере ремонта и строительства является условие дешевых основных и дорогих добавочных работ. Об этом «Газете.Ru» рассказал генеральный директор компании «Главснаб» Федор Васильев.

— Когда бригада приезжает на замер и выставляет заказчику смету, многие смотрят лишь расценки основных работ — штукатурки, шпатлевки, поклейки обоев, укладки плитки и т. д. Однако не судите о надежности мастеров лишь по этим показателям. Такая невиданная щедрость скрывает неприятный сюрприз. Многие упускают из виду дополнительные работы, такие как, например, грунтовка, монтаж светильников, штробление под электрические кабели, установка розеток, на которые исполнители могут заломить цену, — пояснил он.

Кроме того, зачастую бригадиры изначально называют одну стоимость услуг, однако в ходе работ якобы вскрываются некоторые нюансы. Из-за этого подрядчик повышает цену, рассказал Васильев.

— На начальном этапе мошенники предлагают заниженную стоимость работ. Вы подписываете договор, где указана привлекательная цена, часто даже ниже рыночной. Однако по мере выполнения работ начинают «всплывать» взявшиеся из ниоткуда непредвиденные обстоятельства. К примеру, вам обещают покрасить стены за 10 000 рублей, но не посвящают в детали и на все вопросы отвечают, что все сделают сами. После начала работ выясняется, что стены нуждаются в дополнительной грунтовке (еще 5 000 рублей), шпаклевке (7 000 рублей), а краска, которую вы выбрали, не подходит, и нужна более дорогая (еще 10 000 рублей). В итоге простой покрас обошелся вам в 32 000 рублей вместо заявленных 10 000, — добавил эксперт.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Еще одной распространенной схемой является закупка большего количества материалов, чем необходимо для ремонта:

— Суть данной уловки заключается в том, что рабочие запрашивают материалов больше, чем того требует ремонт. Например, заказывают 20 рулонов обоев вместо 10 и оставшиеся 10 увозят на другие объекты или продают с рук. Даже если вы лично приехали на объект и убедились, что количество соответствует заявленному, не спешите с выводами: прозрачность и честность рабочих может быть напускной. Как только вы уедете, никто не исключает, что через 20 минут нужное количество товара уедет на сторону.

Елизавета Пуншева