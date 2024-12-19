«Водоканал» вернул водоснабжение жителям поселка Юдино

Фото: предоставлено пресс-службой МУП "Водоканал"

Причиной отсутствия воды по улице Ново-Юдинской стало проведение ремонтных работ на частном водопроводе собственником дома 104 по ул. Новороссийской. Аварийный трубопровод, на котором выполнялись работы, на балансе МУП «Водоканал» не состоит и не обслуживается. Разрешений на выполнение работ предприятие не выдавало.



предоставлено пресс-службой МУП "Водоканал"

После обращения жителей с просьбой о содействии в решении сложившейся ситуации, оценки повреждения сети и причин отсутствия воды специалисты приступили к прокладке нового трубопровода протяженностью 120 метров. На сегодня все мероприятия по возобновлению подачи воды жителям, проживающим по ул. Ново-Юдинской, завершены.

Случаи самовольных работ на сетях водоснабжения в частном секторе не редкость. Они выполняются жителями самостоятельно без согласования с МУП «Водоканал» и иными организациями, имеющими подземные коммуникации, и зачастую приводят к аварийным ситуациям на магистральных сетях.



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