Путин заявил, что все страны НАТО фактически ведут войну с Россией
Во время прямой линии Владимира Путина американский журналист высказал мнение о том, что российский лидер будет в слабой позиции во время встречи с Дональдом Трампом. Для обоснования «слабой позиции» журналист выбрал конфликт на Украине и ситуацию в Сирии.
— Да, с нами воюют практически все страны НАТО, но выучка, боеготовность и внутреннее состояние российских войск такое, которого нет сегодня ни у одной армии мира. Поэтому я считаю, что Россия находится в том состоянии, которого мы и добивались. Она окрепла, она стала по-настоящему суверенной страной,— сообщил Владимир Путин.
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