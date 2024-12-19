Путин заявил, что все страны НАТО фактически ведут войну с Россией

Фото: скриншот трансляции "Итоги года с Владимиром Путиным"

Во время прямой линии Владимира Путина американский журналист высказал мнение о том, что российский лидер будет в слабой позиции во время встречи с Дональдом Трампом. Для обоснования «слабой позиции» журналист выбрал конфликт на Украине и ситуацию в Сирии.

— Да, с нами воюют практически все страны НАТО, но выучка, боеготовность и внутреннее состояние российских войск такое, которого нет сегодня ни у одной армии мира. Поэтому я считаю, что Россия находится в том состоянии, которого мы и добивались. Она окрепла, она стала по-настоящему суверенной страной,— сообщил Владимир Путин.

Анастасия Фартыгина