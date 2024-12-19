В Мариуполе восстановили 1,7 тыс. домов, в город вернулись 300 тыс. человек

Фото: Максим Платонов

Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции 19 декабря сообщил, что в Мариуполе восстановлено примерно 1,7 тыс. домов. Он также отметил, что в город вернулись 300 тыс. человек и население продолжает быстро увеличиваться.



Президент добавил, что до начала специальной военной операции в Мариуполе проживало около 430 тыс. человек, и сообщил, что знает о ситуации в городе.







Анастасия Фартыгина