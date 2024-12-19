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В Мариуполе восстановили 1,7 тыс. домов, в город вернулись 300 тыс. человек

13:21, 19.12.2024
В Мариуполе восстановили 1,7 тыс. домов, в город вернулись 300 тыс. человек
Фото: Максим Платонов

Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции 19 декабря сообщил, что в Мариуполе восстановлено примерно 1,7 тыс. домов. Он также отметил, что в город вернулись 300 тыс. человек и население продолжает быстро увеличиваться.

Президент добавил, что до начала специальной военной операции в Мариуполе проживало около 430 тыс. человек, и сообщил, что знает о ситуации в городе.


Анастасия Фартыгина

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