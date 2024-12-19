Путин гарантировал восстановление всей дорожной инфраструктуры в новых регионах

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин заявил о планах по восстановлению всей дорожной инфраструктуры в новых регионах страны.

Он подчеркнул, что восстановление дорожной сети будет осуществляться в полном объеме. Эти меры направлены на улучшение транспортного сообщения и развитие регионов, которые были недавно присоединены к России.

— У нас огромная программа для восстановления и развития этих территорий до 2030 года. Работа уже ведется по целому ряду направлений. Это восстановление дорожной сети, жилья, объектов ЖКХ, соцкультбыта. Мы в течение трех лет планируем привести всю дорожную сеть этих регионов в нормативное российское состояние, — сказал Путин.

Анастасия Фартыгина