Путин сообщил, что восстановление новых регионов происходит с хорошими темпами
Путин сообщил, что восстановление новых регионов происходит с хорошими темпами и они постепенно достигают уровня самообеспеченности.
Глава государства подчеркнул значительный прогресс в процессе возрождения этих территорий, что свидетельствует об их налоговом потенциале и стремлении к самостоятельному развитию. Важность данных изменений для экономики страны также была отмечена.
— Налоговая база хорошая, возрождение идет достаточно быстро, и все эти регионы становятся, выходят в зону самообеспеченности, — заявил Путин.
Сегодня в Москве проходит прямая линия Владимира Путина, совмещенная с пресс-конференцией. Сообщалось, что президенту России пришло более 2 миллионов вопросов.
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