Путин сообщил, что восстановление новых регионов происходит с хорошими темпами

Фото: скриншот трансляции "Итоги года с Владимиром Путиным"

Путин сообщил, что восстановление новых регионов происходит с хорошими темпами и они постепенно достигают уровня самообеспеченности.

Глава государства подчеркнул значительный прогресс в процессе возрождения этих территорий, что свидетельствует об их налоговом потенциале и стремлении к самостоятельному развитию. Важность данных изменений для экономики страны также была отмечена.

— Налоговая база хорошая, возрождение идет достаточно быстро, и все эти регионы становятся, выходят в зону самообеспеченности, — заявил Путин.

Сегодня в Москве проходит прямая линия Владимира Путина, совмещенная с пресс-конференцией. Сообщалось, что президенту России пришло более 2 миллионов вопросов.

Анастасия Фартыгина