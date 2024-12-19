На федеральных каналах началась прямая линия с Владимиром Путиным

Фото: Дарья Пинегина

На федеральных каналах началась прямая линия с Владимиром Путиным. Телеканалы закладывают на программу «Итоги года с Владимиром Путиным» три часа, трансляция пройдет до 15.00.

Напомним, что большинство обращений граждан на прямую линию президента Владимира Путина касается вопросов, связанных с СВО. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

— В целом, по понятным причинам, больше всего граждан интересуют вопросы, связанные со специальной военной операцией, — сказал Песков.



Ведущими прямой линии с президентом России Владимиром Путиным стали военкор Первого канала Дмитрий Кулько и телеведущая ВГТРК Александра Суворова.





Анастасия Фартыгина