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На федеральных каналах началась прямая линия с Владимиром Путиным

12:00, 19.12.2024
На федеральных каналах началась прямая линия с Владимиром Путиным
Фото: Дарья Пинегина

На федеральных каналах началась прямая линия с Владимиром Путиным. Телеканалы закладывают на программу «Итоги года с Владимиром Путиным» три часа, трансляция пройдет до 15.00.

Напомним, что большинство обращений граждан на прямую линию президента Владимира Путина касается вопросов, связанных с СВО. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

— В целом, по понятным причинам, больше всего граждан интересуют вопросы, связанные со специальной военной операцией, — сказал Песков.

Ведущими прямой линии с президентом России Владимиром Путиным стали военкор Первого канала Дмитрий Кулько и телеведущая ВГТРК Александра Суворова.


Анастасия Фартыгина

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