Более 1,5 миллиона обращений поступило на прямую линию с Путиным

Свыше 1,5 млн обращений от граждан к президенту уже принял штаб Народного фронта перед программой «Итоги года с Владимиром Путиным». Об этом сообщает ТАСС.

Центр обработки звонков, который является частью программы и находится в главном офисе «Народного фронта», начал свою работу 11 дней назад и уже успел обработать 1 539 761 запрос от граждан.

По данным телеканала «Россия-24», большинство людей предпочитают звонить в контакт-центр. За время работы горячей линии россияне совершили 831 966 звонков и отправили более 373 тыс. сообщений в формате СМС и ММС. Свыше 198 тыс. человек оставили заявки в социальных сетях. Через приложение «Москва — Путину» отправили 40 008 писем, а через сайт — 96 363 обращения.

Самыми актуальными для граждан остаются вопросы здравоохранения, дорог, ЖКХ, социальных выплат, а также тема СВО, многие спасатели просят пересмотреть льготы.

Напомним, что прямая линия с Владимиром Путиным, совмещенная с пресс-конференцией, пройдет 19 декабря и начнется в полдень по московскому времени.



Дарья Пузикова