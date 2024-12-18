Минниханов обсудил с хокимом Навоийской области строительство промпарка в Навои

Глава Татарстана Рустам Минниханов обсудил с хокимом Навоийской области строительство промпарка в Навои. Об этом сообщили в пресс-службе раиса.

В рамках своего рабочего визита в Узбекистан на второй день Минниханов посетил город Навои. В ходе визита он ознакомился с ходом строительства промпарка на территории одноименной свободной экономической зоны (СЭЗ) и встретился с главой города Норматом Турсуновым.

В Татарстане также предоставляют консультации по созданию Специального промышленного парка «Навоийский комплекс развития промышленности» и на территории СЭЗ в Навоийской области. Сейчас здесь ведется строительство первого здания будущего технопарка, площадь которого составит 40 тыс. кв. м.

Раис напомнил хокиму Турсунову о важности проекта по строительству промпарка в Навои для межгосударственного сотрудничества, развитию которого особое внимание уделяют президенты Узбекистана и России. Также они обсудили вопросы ускорения строительства корпусов индустриального парка в СЭЗ «Навои», обеспечения коммунальной инфраструктурой, подготовки специалистов и набора квалифицированных кадров.

В конце встречи Минниханов предложил Нормату Турсунову вместе с делегацией приехать в Татарстан в следующем году.

Напомним, вчера Рустам Минниханов посетил Бухару с рабочим визитом, в рамках которого ознакомился с ходом строительства Специального промышленного парка «Бухарский комплекс развития промышленности».

Дарья Пузикова