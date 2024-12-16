В Татарстане из-за снегопада 8-балльные пробки стали для водителей испытанием

Фото: Мария Зверева

Утро в Казани стало настоящим испытанием для автомобилистов — пробки достигли восьми баллов. Ситуация была не уникальной для столицы, аналогичные заторы наблюдались и в небольшом Буинске, хотя основные дороги там были расчищены к восьми утра. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В Альметьевске за ночь с улиц вывезли почти 3 тыс. кубометров снега, но этого оказалось недостаточно. Уборка продолжалась круглосуточно: на борьбу со снегопадом вышли полторы сотни дворников и почти 40 единиц спецтехники. В районе Мамадыша образовалась многокилометровая пробка из-за столкновения двух большегрузов на трассе М-7, один из которых полностью перекрыл дорогу из-за гололедицы.

В Нижнекамске также прошло совещание в исполкоме, посвященное уборке снега. За ночь было вывезено полторы тысячи кубометров снега. Мэр Автограда Наиль Магдеев подчеркнул необходимость организовать уборку в круглосуточном режиме, отметив, что финансирование и техника имеются в достаточном объеме. Коммунальные службы продолжают работать, несмотря на непрекращающийся снегопад, с целью вернуть жизнь города в привычное русло.



Анастасия Фартыгина