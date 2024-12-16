В проекте об истории Казани приняли участие 135 школьников

Фото: предоставлено пресс-службой СЗ "Заря"

За три месяца в социальном просветительском проекте об истории Казани «Историческая подзарядка» приняли участие 135 школьников. Об этом сообщает пресс-служба СЗ «Заря».

В рамках проекта дети посетили экскурсии и мастер-классы в доме-музее академиков Арбузовых, доме-музее Ленина и музее Баки Урманче, с профессиональными гидами Ириной Девятаевой и Марком Шишкиным погуляли по Первой горе — именно так до начала XX века называлась улица Ульянова-Ленина.

— Район казанской Первой горы обладает богатым прошлым, но, к сожалению, не входит в привычные туристические маршруты, хотя здесь действительно есть на что посмотреть: дома ученых и революционеров, остатки первого городского общественного парка, а также дом, в котором поставлен первый татарский спектакль, — рассказала генеральный директор СЗ «Заря» Анна Маршева.

После экскурсий для школьников проводят квизы. Победители получают подарки.

— Мы видим, с какими горящими глазами дети принимают участие в мероприятии. Проект пользуется большой популярностью. Мы сами не ожидали, но оказывается, на самом деле история родного города очень интересна молодежи, — считает директор МБУ «Подросток» Екатерина Согрина.

Проект планируется провести до конца учебного года. В январе в рамках программы казанские школьники познакомятся с этнографическим музеем Казанского университета и наследием ученого-востоковеда Николая Катанова.