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На въезде в Казань образовалась семикилометровая пробка

19:00, 15.12.2024
На въезде в Казань образовалась семикилометровая пробка
Фото: Максим Платонов

На въезде в Казань образовалась пробка протяженностью в 6,7 км. В СМИ пишут о массовом ДТП.

По данным «Яндекс.Карты», затор начинается в районе села Богородское, а точнее, около улицы Новая. Завершается пробка недалеко от развязки, ведущей в сторону Казани, рядом с Кольцом-2. На этом участке отмечено два ДТП: одно — в левом ряду, другое — в правом.

скриншот с Яндекс.Карты

В СМИ пишут о происшествие с участием бензовоза и двух легковых автомобилей. В результате аварии бензовоз оказался в кювете, но пострадавших нет.

В остальном по городу пробки не наблюдаются.

Дарья Пузикова

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