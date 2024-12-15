На въезде в Казань образовалась семикилометровая пробка

Фото: Максим Платонов

На въезде в Казань образовалась пробка протяженностью в 6,7 км. В СМИ пишут о массовом ДТП.

По данным «Яндекс.Карты», затор начинается в районе села Богородское, а точнее, около улицы Новая. Завершается пробка недалеко от развязки, ведущей в сторону Казани, рядом с Кольцом-2. На этом участке отмечено два ДТП: одно — в левом ряду, другое — в правом.

В СМИ пишут о происшествие с участием бензовоза и двух легковых автомобилей. В результате аварии бензовоз оказался в кювете, но пострадавших нет.



В остальном по городу пробки не наблюдаются.

Дарья Пузикова