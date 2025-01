Неизданные 12 кассет Майкла Джексона нашли на заброшенном складе в США

Фото: Реальное время

В штате Калифорния обнаружены 12 кассет с неизданными записями Майкла Джексона, найденные на заброшенном складе в долине Сан-Фернандо. Об этом сообщили в газете The Hollywood Reporter.



Треки были записаны между 1989 и 1991 годами, до выхода альбома Dangerous в 1991 году. Их нашел 56-летний Грегг Масгроув, который узнал о складе от знакомого, купившего помещение, ранее принадлежавшее музыкальному продюсеру Брайану Лорену. Масгроув уточнил, что на фанатских сайтах ходят слухи о том, что некоторые из этих песен могли просочиться в Сеть и даже несколько из них были выпущены.

По информации издания, на одной из пленок записана беседа Джексона с Лореном.

— Когда я слушаю это, у меня мурашки по коже, потому что никто никогда этого не слышал, — поделился своими впечатлениями Масгроув.

Он добавил, что услышать, как Джексон разговаривает и шутит, было очень волнительно.

Среди найденных треков выделяется песня Don't Believe It, вероятно, ответ на слухи о певце, которые циркулировали в 1990-е годы. Также в коллекции присутствует запись Truth on Youth, в которой Джексон читает рэп вместе с артистом LL Cool J.

Анастасия Фартыгина