Куба и Боливия станут новыми партнерами БРИКС с 1 января 2025 года

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Куба и Боливия присоединятся к БРИКС с 1 января 2025 года. По его словам, эти страны получили приглашение стать партнерами, и Россия уверена в успешном подключении. Об этом сообщили в «Известиях».



Рябков подчеркнул, что процесс согласования с приглашенными государствами еще не завершен, но ожидается, что вопрос будет решен до окончания российского председательства в БРИКС.

При этом он добавил, что Россия не получила отказов от стран, которые были приглашены к участию, и выразил уверенность в том, что для них это представляет серьезные перспективы.

— Считанные дни остались, — подытожил замминистра, указав на скорое обнародование соответствующего перечня.

Анастасия Фартыгина