Парламент Молдавии ввел режим чрезвычайного положения из-за энергокризиса на 2 месяца

Фото: Динар Фатыхов

Парламент Молдавии одобрил введение режима чрезвычайного положения на 60 дней из-за энергокризиса в стране, начиная с 16 декабря. Это решение было принято на заседании в четверг, о чем сообщил спикер парламента Игорь Гросу. Об этом сообщили в РИА «Новости».



Режим ЧП поддержали 56 депутатов, что подтвердил премьер-министр Дорин Речан, временно исполняющий обязанности министра энергетики. Он подчеркнул, что прекращение транзита газа через Украину создает угрозу гуманитарного кризиса в Приднестровье, где около 300 тыс. жителей могут остаться без газа и электричества зимой.

Энергетическая ситуация в Молдавии зависит от двух источников: Молдавской ГРЭС, расположенной в Приднестровье, и высоковольтной линии Исакча-Вулканешты. Правительство оценивает запасы угля на МГРЭС как достаточные на 30-50 дней, но не уверено в их качестве. Если МГРЭС остановится, стране придется закупать электроэнергию в Европе, в том числе у Румынии, которая также сталкивается с дефицитом.



Анастасия Фартыгина