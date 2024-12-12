Талия Минуллина удостоена специальной премии «Руководитель года»

Талия Минуллина, руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана, была удостоена специальной премии в номинации «Руководитель года» за преданность своему делу и вклад в развитие инвестиционного сообщества.

Премию ей вручил Александр Новак, зампредседателя правительства России, на торжественной церемонии награждения победителей в сфере инвестиционного развития «Лидеры инвестиционного развития — 2024» в Москве в рамках мероприятия «100 вопросов о будущем России».

Мария Зверева / realnoevremya.ru

В октябре этого года агентство отметило свой юбилей — ровно десять лет назад Минуллина была назначена на должность руководителя. 5 июня 2024 года она была избрана зампредседателя правления НААИР. 23 марта 2016 года АИР РТ вошло в Национальную ассоциацию агентств инвестиций и развития, объединяющую 83 организации.

Кроме того, в числе лауреатов премии оказались «Татнефть» в категории «Инвестор года» и Зеленодольский район в категории «Лучший видеоролик об инвестиционной привлекательности муниципалитета».



В рамках премии (НААИР) было получено и проанализировано 246 заявок по 12 категориям от 64 субъектов России. Также была проведена тщательная экспертиза 85 инвестплатформ и 85 инвесткарт регионов страны.



Дарья Пузикова