Премьер-министр Венгрии предложил Путину крупный обмен пленными перед Новым годом

Фото: Мария Зверева

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил президенту России Владимиру Путину провести крупный обмен пленными между Россией и Украиной перед Новым годом, а также объявить рождественское перемирие. Об этом сообщили в ТАСС.



В разговоре с Путиным, состоявшемся накануне, Орбан предложил эти шаги как способ улучшения ситуации. Однако, по словам Пескова, украинская сторона, судя по заявлениям президента Украины Владимира Зеленского в социальных сетях, отклонила все предложения венгерского премьера.

Песков также уточнил, что Россия никогда не отказывалась от мирных договоров и выражала готовность возобновить переговоры на основе стамбульских соглашений 2022 года.

Напомним, что последний обмен военнопленными между Россией и Украиной был в сентябре 2024 года.