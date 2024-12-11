На Филиппинах из-за извержения вулкана эвакуировали около 40 тыс. человек

В районе вулкана Канлаон на острове Негрос в Филиппинах эвакуировали около 40 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС.

Над кратером вулкана поднялся столб пепла и газов высотой 4 км. В связи с этим был объявлен третий уровень опасности из пяти возможных. В последний раз он извергался в июне этого года, а до этого — в 2017 году.

— По данным ведомства, всего планируется вывезти из опасной зоны более 84 тыс. человек. «Мы рассматриваем наихудший сценарий. Если уровень тревоги повысится, опасная зона может быть расширена до 8 км, что затронет 116 тыс. человек. Если ее дополнительно расширить до 10 км, то тогда это будет 139 тыс. человек, — сказал представитель управления гражданской обороны республики Раффи Алехандро.

В данный момент примерно 12 тыс. человек, которые были эвакуированы, находятся в специальных пунктах временного размещения. Остальные же нашли приют у своих близких.



Дарья Пузикова