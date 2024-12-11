Госдума приняла закон об отчислениях за интернет-рекламу в бюджет России

Фото: Дарья Пинегина

Госдума приняла закон, обязывающий распространителей рекламы в интернете отчислять в бюджет России 3% от квартальных доходов с 2025 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отчисления направят на поддержку развития информресурсов, определяемых кабмином. Кроме того, рекламодателей обяжут сообщать иностранному лицу, с которым заключен договор, о списаниях в бюджет России.

Роскомнадзор будет исчислять обязательные отчисления на основании предоставленной ему информации. Удерживаться они будут и из средств, выплачиваемых иностранному лицу по договору на распространение рекламы. Без этих средств реклама будет распространяться только на сайтах вещателей телеканалов, информагентств и госорганизаций.

Согласно закону, с 1 марта 2025 года предлагается обязать сервисы, предоставляющие сведения о товарах и услугах, отчислять до 5% от годового объема интернет-рекламы на социальные рекламные кампании. Роскомнадзор будет определять количество пользователей ресурсов в сутки по запросу оператора.



Ранее, в первоначальной версии законопроекта, предполагалось, что сбор будет взиматься со всех участников рынка, включая операторов систем и посредников. Минцифры и ФАС поручено разработать проект постановления, который определит, что именно считается интернет-рекламой для целей сбора. Кроме того, АРИР предлагал снизить размер сбора до 1%.



Дарья Пузикова