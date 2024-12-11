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Токари стали самыми высокооплачиваемыми рабочими в Татарстане

12:08, 11.12.2024
Токари стали самыми высокооплачиваемыми рабочими в Татарстане
Фото: Максим Платонов

Специалисты по изучению рынка труда на платформе «Авито Работа» выяснили, что профессия токаря оказалась самой высокооплачиваемой в Татарстане в 2024 году. С января по ноябрь средняя зарплата токарей возросла на 44% и составила 176,5 тыс. рублей в месяц. При этом спрос на этих специалистов увеличился на 8%.

На втором месте по зарплатам — бетонщики, для которых средняя предлагаемая зарплата достигла 152 тыс. рублей в месяц, что на 47% больше в сравнении с предыдущим годом, с ростом спроса на 130%.

Третье место заняли строители с предложениями в среднем около 124 тыс. рублей в месяц, что на 66% выше уровня годичной давности. Вакансий для строителей стало на 48% больше по сравнению с прошлым годом.

Профессия

Средняя предлагаемая зарплата, полный день, руб., январь-ноябрь 2024

Динамика средних предлагаемых зарплат, %, январь-ноябрь 2023/2024

Динамика числа вакансий год к году, %, январь-ноябрь 2023/2024

Токарь

176 562

+44%

+8%

Бетонщик

152 132

+47%

+130%

Строитель

124 132

+66%

+48%

Монтажник

111 663

+36%

+28%

Штукатур

104 977

+69%

+107%
Анастасия Фартыгина

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