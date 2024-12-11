Токари стали самыми высокооплачиваемыми рабочими в Татарстане

Фото: Максим Платонов

Специалисты по изучению рынка труда на платформе «Авито Работа» выяснили, что профессия токаря оказалась самой высокооплачиваемой в Татарстане в 2024 году. С января по ноябрь средняя зарплата токарей возросла на 44% и составила 176,5 тыс. рублей в месяц. При этом спрос на этих специалистов увеличился на 8%.



На втором месте по зарплатам — бетонщики, для которых средняя предлагаемая зарплата достигла 152 тыс. рублей в месяц, что на 47% больше в сравнении с предыдущим годом, с ростом спроса на 130%.

Третье место заняли строители с предложениями в среднем около 124 тыс. рублей в месяц, что на 66% выше уровня годичной давности. Вакансий для строителей стало на 48% больше по сравнению с прошлым годом.

Профессия Средняя предлагаемая зарплата, полный день, руб., январь-ноябрь 2024 Динамика средних предлагаемых зарплат, %, январь-ноябрь 2023/2024 Динамика числа вакансий год к году, %, январь-ноябрь 2023/2024 Токарь 176 562 +44% +8% Бетонщик 152 132 +47% +130% Строитель 124 132 +66% +48% Монтажник 111 663 +36% +28% Штукатур 104 977 +69% +107%

Анастасия Фартыгина