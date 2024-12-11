Токари стали самыми высокооплачиваемыми рабочими в Татарстане
Специалисты по изучению рынка труда на платформе «Авито Работа» выяснили, что профессия токаря оказалась самой высокооплачиваемой в Татарстане в 2024 году. С января по ноябрь средняя зарплата токарей возросла на 44% и составила 176,5 тыс. рублей в месяц. При этом спрос на этих специалистов увеличился на 8%.
На втором месте по зарплатам — бетонщики, для которых средняя предлагаемая зарплата достигла 152 тыс. рублей в месяц, что на 47% больше в сравнении с предыдущим годом, с ростом спроса на 130%.
Третье место заняли строители с предложениями в среднем около 124 тыс. рублей в месяц, что на 66% выше уровня годичной давности. Вакансий для строителей стало на 48% больше по сравнению с прошлым годом.
|
Профессия
|
Средняя предлагаемая зарплата, полный день, руб., январь-ноябрь 2024
|
Динамика средних предлагаемых зарплат, %, январь-ноябрь 2023/2024
|
Динамика числа вакансий год к году, %, январь-ноябрь 2023/2024
|
Токарь
|
176 562
|
+44%
|
+8%
|
Бетонщик
|
152 132
|
+47%
|
+130%
|
Строитель
|
124 132
|
+66%
|
+48%
|
Монтажник
|
111 663
|
+36%
|
+28%
|
Штукатур
|
104 977
|
+69%
|
+107%
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