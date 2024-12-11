В России предложили ввести единые правила запуска фейерверков

Фото: Динар Фатыхов

В России предложили разработать единые правила запуска фейерверков в городах и крупных населенных пунктах. Соответствующее обращение на имя главы Минстроя направил депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров. Документ есть в распоряжении RT.

— Декабрь и январь — самые популярные месяцы в году для запуска фейерверков среди наших сограждан. Однако бесконтрольные запуски салютов могут нести серьезную опасность возникновения пожаров при попадании в окна, на крыши жилых домов, автостоянки и иные объекты, — объяснил он.

Также запуск салютов посреди жилых массивов может серьезно раздражать психику детей, пожилых людей, а также негативно влиять на домашних питомцев.

— Прошу вас оценить возможность разработки единых правил запуска фейерверков в городах и крупных населенных пунктах с целью исключения их использования в местах, где это неуместно и опасно: в жилых дворах, на автостоянках и АЗС, вблизи медицинских учреждений, — добавил депутат.

Помимо этого, согласно инициативе, предлагается выпустить рекомендации по оборудованию безопасных площадок, где запуск и использование салютов и фейерверков будут проходить в рамках мер безопасности.

Елизавета Пуншева