КФУ и его филиалы получили право проводить экзамены для мигрантов

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В России утвердили перечень учреждений, которые могут принимать экзамены по русскому языку, истории и основам законодательства у мигрантов. В список попал КФУ и его филиалы по Татарстану. Соответствующий документ опубликован на сайте официальных правовых актов.

Экзамены можно будет проводить:



в Казани в зданиях КФУ на улицах Исаева, 12 и Татарстана, 2,

в Елабуге — на ул. Казанской, 89,

в Набережных Челнах на улицах Академика Рубаненко, 10 и 40 лет Победы, 40/6.

В список включены и другие вузы России: Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, Дальневосточный федеральный университет, Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, Уфимский университет науки и технологий и другие. В него также вошел филиал Московского центра качества образования в Душанбе.

Напомним, Госдума решила ужесточить требования к сертификатам о знании русского языка для мигрантов. Документ о владении языком, знании истории России и основ законодательства страны будут выдавать только государственные учреждения.



Дарья Пузикова