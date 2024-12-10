В России разработали беспилотную платформу для эвакуации раненых

В Новосибирске создали беспилотную платформу для эвакуации раненых «Веном-тотем» с грузоподъемностью до 300 кг. В ближайшее время первые 50 единиц будут переданы российским войскам, сообщил «Народный фронт». Об этом сообщили в ТАСС.



Платформа предназначена для эвакуации пострадавших из зон ЧС и активно используется в зоне специальной военной операции. Она способна не только эвакуировать раненых с линии боевого соприкосновения, но и перевозить боеприпасы и продовольствие. Разработчики провели успешные стрессовые испытания платформы с грузами до 500 кг.

Система дистанционного управления позволяет загружать раненых и доставлять их на безопасное расстояние. В будущем планируется разработка платформ, способных самостоятельно загружать тела погибших и выводить их.



Анастасия Фартыгина