В Татарстане 30 тыс. жителей малых населенных пунктов получили стабильную связь и интернет

Фото: Максим Платонов

В Татарстане обеспечили современными телекоммуникациями 95 малых населенных пунктов, включая качественную голосовую связь и мобильный интернет, в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Эти изменения затронули около 30 тыс. местных жителей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале министр цифрового развития республики Айрат Хайруллин.



В большинстве из подключенных поселений проживает от 70 до 1 тыс. человек: например, в селе Сабанче Альметьевского района живут около 70 человек, а в деревне Ивановка Тетюшинского района — около 700.

Больше всего новых подключений было реализовано в Арском и Мамадышском районах.

— На мой взгляд, такие инициативы демонстрируют важность предоставления равного доступа к цифровым технологиям всем жителям республики, независимо от их географического расположения, — подчеркнул министр.

Анастасия Фартыгина