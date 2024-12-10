В Южной Корее приняли закон о расследовании по подозрению президента Юн Сок Ёля

Парламент Южной Кореи утвердил законопроект, инициирующий специальное расследование ситуации с военным положением и подозрением президента Юн Сок Ёля в мятеже, целью которого могло быть свержение конституционного строя. Об этом сообщили в агентстве Yonhap.

Документ одобрили на пленарном заседании, на котором 210 из 287 присутствовавших депутатов проголосовали за, 63 — против, а 14 воздержались. Напомним, что 7 декабря правящая партия «Гражданская сила» бойкотировала голосование об импичменте президента, в результате чего он не был объявлен.

Законопроект обвиняет Юн Сок Ёля в «организации мятежа», направленного на недопущение использования Нацсобранием его конституционного права отменить «военное положение», объявленное с нарушением законов и конституции.

Южнокорейское законодательство допускает уголовное преследование президента по обвинениям в мятеже и государственной измене. В данный момент несколько правоохранительных органов проводят расследование, и президенту запрещен выезд из страны.

Анастасия Фартыгина