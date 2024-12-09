Президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю запретили выезд из страны

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль столкнулся с запретом на выезд из страны в связи с расследованием, касающимся временного введения военного положения. Об этом сообщает агентство «Ренхап».



Запрет на выезд был введен в рамках широкой проверки действий правительства во время кризисных ситуаций. Расследование направлено на выяснение законности и обоснованности введения военного положения, что вызывает общественное беспокойство и критику со стороны оппозиции.

Напомним, президент Южной Кореи заявил, что военное положение направлено на искоренение просеверокорейских сил и защиту свободного конституционного порядка. Решение было принято после экстренного совещания, на котором обсуждались угрозы паралича власти в связи с попытками инициировать процедуру импичмента государственному аудитору и главному прокурору.



Анастасия Фартыгина