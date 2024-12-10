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Нарышкин: Россия близка к достижению целей спецоперации

09:51, 10.12.2024
Нарышкин: Россия близка к достижению целей спецоперации
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Россия близка к выполнению целей специальной военной операции. Об этом сообщили в РИА «Новости».

Нарышкин подчеркнул, что украинская армия находится на грани развала, а режим Владимира Зеленского утратил легитимность и способность к ведению переговоров.

Нарышкин также заявил, что на фронте ситуация складывается не в пользу Киева.

— Стратегическая инициатива на всех участках принадлежит нам, — добавил он.

Анастасия Фартыгина

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