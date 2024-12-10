Нарышкин: Россия близка к достижению целей спецоперации
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Россия близка к выполнению целей специальной военной операции. Об этом сообщили в РИА «Новости».
Нарышкин подчеркнул, что украинская армия находится на грани развала, а режим Владимира Зеленского утратил легитимность и способность к ведению переговоров.
Нарышкин также заявил, что на фронте ситуация складывается не в пользу Киева.
— Стратегическая инициатива на всех участках принадлежит нам, — добавил он.
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