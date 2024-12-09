Суд на два месяца заочно арестовал жителя Татарстана, воюющего на стороне ВСУ

Фото: Мария Зверева

Сегодня Набережночелнинский городской суд Татарстана избрал меру пресечения Гау О.Я., ранее объявленному в розыск на территории СНГ за госизмену. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Обвиняемого заключат под стражу сроком на 2 месяца:

«Удовлетворил постановление старшего следователя по особо важным делам следственного отдела УФСБ России по Республике Татарстан о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гау О.Я., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 275, ч. 2, ст. 282.2 УК РФ сроком на 2 месяца», — говорится в сообщении.



Мужчина, являясь гражданином России, добровольно вступил в состав Вооруженных сил Украины, где был обеспечен огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием, средствами связи.

Будучи командиром минометного расчета одного из подразделений ВСУ, а также участником экстремистской организации «Правый сектор»*, он принимал активное участие против Военных сил России в зоне СВО.

10 октября 2024 года в отношении него возбудили уголовное дело по факту госизмены, с которым в дальнейшем в одно производство соединили уголовное дело по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации).



2 декабря этого же года вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 275 ч. 2, ст. 282.2 УК РФ. Помимо этого, 3 декабря Гау объявлен в межгосударственный розыск на территории СНГ



Суд определил, что срок заключения Гау под стражу следует отсчитывать либо с момента его экстрадиции в Россию, либо с момента фактического задержания на территории страны. Решение суда еще не вступило в законную силу.

Дарья Пузикова