Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин рассказал о трансферных планах команды

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал трансферные слухи вокруг команды.

По словам функционера, клуб не вел переговоров по защитнику «Авангарда» Павлу Коледову и пока не рассматривает вариант обмена нападающего Егора Коршкова. Ранее сообщалось, что казанцы могут обменять в Омск защитника Дмитрия Юдина.

— Никаких разговоров ни касательно Коледова, ни касательно Юдина не было. Коршков? Егор — игрок нашей команды. Где-то выступает лучше, где-то хуже, но все равно он обретает форму, — сказал Валиуллин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Генменеджер «Ак Барса» также подтвердил информацию об интересе СКА к нападающему казанцев Илье Сафонову. При этом Валиуллин заявил, что клуб продолжает поиски новичков из-за рубежа.



— Да, выходили, диалог был — рабочий. Пока никакой конкретики. Легионеры? Смотрим, но иностранцы не так охотно едут, как в другие времена. Диалоги идут, там многие на контрактах. Из той же Европы вообще побаиваются ехать. Мы отслеживаем, все раскрывать не будем, но активности определенные есть, — сказал Валиуллин «Чемпионату».

Трансферный дедлайн в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) установлен на 27 декабря. После этой даты команды не смогут обменивать и подписывать хоккеистов.



«Ак Барс» после 31 матча занимает третье место в Восточной конференции с 44 очками. В последней игре чемпионата казанцы уступили в Уфе «Салавату Юлаеву» в овертайме 2:3.

Зульфат Шафигуллин