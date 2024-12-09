Альбир хазрат Крганов: «Духовная борьба с сатаной — обязанность каждого правоверного мусульманина»

Фото: Максим Платонов

Глава Духовного собрания мусульман России прокомментировал запрет «Храма сатаны»* в России.



Как объяснил Альбир хазрат Крганов, муфтий Москвы, глава Духовного собрания мусульман России, согласно исламской доктрины, иблис-сатана является врагом человечества и противником Всевышнего Аллаха. Сатанисты считают его сильным, тогда как в действительности ему лишь предоставлена отсрочка Всевышним до Судного дня.

— Действие шайтана началось с создания первого человека, Адама, и его супруги Хавы — Евы. Он посмотрел на еще бездыханное тело Адама и сказал: «О, как тонко создан человек, его легко можно будет сбить с пути истинного». Сатана взял отсрочку у Всевышнего до Судного дня и впредь будет пытаться искушать человечество, подходя к нам спереди, сзади, справа и слева. В этом иблис видит свою миссию. «А затем я буду подходить к ним спереди и сзади, справа и слева, и Ты не найдешь большинство из них благодарными», (Ограды, 17 аят Корана), — говорит Альбир хазрат Крганов.

По его словам, каждый мусульманин, зная о кознях сатаны, должен противостоять его действиям. Современные подобные идеологии, которые формируются в разных сообществах, проповедуют человеконенавистничество и стремятся разрушить мир и общество:

— Духовная борьба с сатаной — обязанность каждого правоверного мусульманина, и она требует твердости духа и веры. Мы, мусульмане, уповаем на Всевышнего и просим Его дать нам силы и Свою помощь, чтобы мы не поддались наущениям шайтана. Мусульмане страны поддерживают запрет распространения идеологии сатанизма и считают это правильной мерой, разделяя мнение традиционных религий России.

По данным Генпрокуратуры, «Храм Сатаны*», основанный в 2012 году выпускниками Гарвардского университета, имеет отделения в США, Австралии, Германии, Канаде, Финляндии и других странах, а общее число его последователей в мире превышает 10 млн человек.



Напомним, в России признали нежелательной деятельность американской организации The Satanic Temple* («Храм Сатаны»*). Как сообщили в ведомстве, прокурорская проверка выявила, что организация пропагандирует оккультную идеологию и использует сатанинскую символику для дискредитации традиционных духовно-нравственных ценностей.



Дарья Пузикова