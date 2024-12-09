Праздничные новогодние мероприятия в Набережных Челнах стартуют 11 декабря

Фото: Динар Фатыхов

В Набережных Челнах с 11 декабря начнется большая новогодняя программа, подготовленная для общественных пространств города. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома Винер Харисов на аппаратном совещании с мэром Наилем Магдеевым.



Торжественное открытие центральной городской елки на площади Азатлык запланировано на 20 декабря. В рамках праздничной программы «Новогодний серпантин» на главной сцене выступят артисты и творческие коллективы города, а также прозвучат поздравления от Деда Мороза и Снегурочки. Завершит мероприятие развлекательная программа от радиостанции «Европа плюс».

31 декабря всех жителей и гостей города приглашают на главную елку перед мэрией, где лучшие артисты представят новогоднюю программу «Навстречу новогодним чудесам». В этот день также пройдет прямое включение с новогодними поздравлениями от Рустама Минниханова.

Кроме того, новогодние торжества состоятся в Замелекесье и парке Сидоровка. Праздничные рождественские гуляния пройдут 7 января на площади перед мэрией и перед ДК «Энергетик», а завершатся встречей старого Нового года 13 января в ДК «КАМАЗ», на площади Азатлык и перед ДК «Энергетик».

Анастасия Фартыгина