Татарстанский молочный завод «Юнимилк» сменил владельца

Фото: Максим Платонов

Молочный завод «Юнимилк», ранее известный как «Вамин Татарстан», сменил владельца. С 6 декабря 2024 года новым учредителем завода стал Руслан Алисултанов, согласно данным портала Rusprofile. Об этом сообщили в «Интерфакс».

Ранее Алисултанов занимал должность замминистра сельского хозяйства Чечни и является председателем совета директоров компании Health&Nutrition, которая ранее принадлежала российскому Danone.



До этого молочным заводом владел Минтимер Мингазов, сын бывшего владельца компании Вагиза Мингазова. По итогам 2023 года оборот Health&Nutrition составил 117 миллиардов рублей.

В пресс-службе компании «Эйч энд Эн» подтвердили, что Руслан Алисултанов стал 100%-ным владельцем «Вамин-Татарстан», который незадолго до сделки был переименован в «Юнимилк». Представители компании подчеркнули, что изменения в собственности не повлияют на бизнес обеих групп, так как «Эйч энд Эн» и «Вамин» ранее управлялись автономно и не пересекались в своих операциях.

Анастасия Фартыгина