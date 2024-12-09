В Казани благодаря кризисному центру сохранили беременность у 86 женщин

Фото: Мария Зверева

За 11 месяцев 2024 года в Республиканском центре кризисной беременности Казани удалось сохранить беременность у 86 женщин из 305 обратившихся, благодаря второму этапу доабортного консультирования. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Татарстана, начальник управления здравоохранения Казани Владимир Филатов на еженедельном совещании мэрии.

В целом, благодаря двухэтапной системе консультирования, за этот период удалось сохранить беременность у 365 женщин (62,2% от общего числа обратившихся), что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года (47%).

В сентябре «Реальное время» пообщалось с заместителем главврача по акушерско-гинекологической службе КМУ Светланой Губайдуллиной. Она поделилась, кто помогает женщинам изменить свое решение насчет аборта и как на это влияют депутаты Госдумы.



Рената Валеева