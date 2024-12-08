В Казани задержан подросток за управление автомобилем без прав

Фото: Максим Платонов

Сегодня на улице Рауиса Гареева экипажем полка ДПС задержали автомобиль Lada Vesta под управлением 17-летнего местного жителя. Молодой человек управлял транспортным средством, не имея на это соответствующих прав, а рядом с ним находился его отец, который передал ему управление, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Казани.

В результате проверки на нарушителей были составлены протоколы об административных правонарушениях по части 1 и части 3 статьи 12.7 КоАП РФ. Эти статьи предусматривают ответственность за управление транспортными средствами без права управления, а также за передачу управления лицу, заведомо не имеющему права управления.

За данные нарушения предусмотрены штрафы в размере от 5 до 15 тыс. рублей для водителя и до 30 тыс. рублей для лица, передавшего управление.

Рената Валеева