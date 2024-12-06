Российские войска освободили Сухие Ялы в ДНР
Министерство обороны России объявило о том, что в Донецкой Народной Республике был освобожден населенный пункт Сухие Ялы.
Вчера российские войска продвинулись на участке к югу от Курахова в ДНР и начали бои за освобождение пунктов Старые Ялы и Константинопольское. Над одним из них сегодня удалось взять контроль.
Напомним, 3 декабря ВСРФ освободили другие два населенных пункта: Новодаровки в Запорожской области и Романовки в Донецкой Народной Республике.
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