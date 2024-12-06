Российские войска освободили Сухие Ялы в ДНР

Фото: Динар Фатыхов

Министерство обороны России объявило о том, что в Донецкой Народной Республике был освобожден населенный пункт Сухие Ялы.

Вчера российские войска продвинулись на участке к югу от Курахова в ДНР и начали бои за освобождение пунктов Старые Ялы и Константинопольское. Над одним из них сегодня удалось взять контроль.



Напомним, 3 декабря ВСРФ освободили другие два населенных пункта: Новодаровки в Запорожской области и Романовки в Донецкой Народной Республике.

Дарья Пузикова