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Российские войска освободили Сухие Ялы в ДНР

12:39, 06.12.2024
Российские войска освободили Сухие Ялы в ДНР
Фото: Динар Фатыхов

Министерство обороны России объявило о том, что в Донецкой Народной Республике был освобожден населенный пункт Сухие Ялы.

Вчера российские войска продвинулись на участке к югу от Курахова в ДНР и начали бои за освобождение пунктов Старые Ялы и Константинопольское. Над одним из них сегодня удалось взять контроль.

Напомним, 3 декабря ВСРФ освободили другие два населенных пункта: Новодаровки в Запорожской области и Романовки в Донецкой Народной Республике.

Дарья Пузикова

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