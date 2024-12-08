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Путин наградил школьников, помогавших пострадавшим при теракте в «Крокусе»

11:15, 08.12.2024
Путин наградил школьников, помогавших пострадавшим при теракте в «Крокусе»
Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин наградил медалью «За спасение погибающих» двух московских школьников, Тимура Гуреева и Андрея Горбунова, за смелые действия при спасении людей во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске 22 марта. Об этом говорится в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе отмечаются «смелые и решительные действия» школьников в экстремальных условиях.

По официальной статистике, это крупнейший теракт в истории современной России — в результате действий злоумышленников погибли 145 человек.

Рената Валеева

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