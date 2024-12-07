Министр спорта Татарстана Леонов высказался о переизбрании Тарпищева главой ФТР
Министр спорта Татарстана Владимир Леонов поздравил Шамиля Тарпищева с переизбранием на пост президента Федерации тенниса России (ФТР).
— От всей души поздравляем Шамиля Анвяровича с очередным вызовом в его жизни — нести крест такой ответственности непросто. Уверены, что следующие четыре года будем работать плотно и успешно, — приводит слова Леонова корреспондент «Реального времени».
Шамиль Тарпищев был переизбран президентом ФТР сегодня на отчетно-выборной конференции в Казани. 76-летний глава организации был единственным кандидатом на выборах.
Тарпищев возглавляет Федерацию тенниса России с 1999 года.
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