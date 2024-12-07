Министр спорта Татарстана Леонов высказался о переизбрании Тарпищева главой ФТР

Фото: Динар Фатыхов

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов поздравил Шамиля Тарпищева с переизбранием на пост президента Федерации тенниса России (ФТР).

— От всей души поздравляем Шамиля Анвяровича с очередным вызовом в его жизни — нести крест такой ответственности непросто. Уверены, что следующие четыре года будем работать плотно и успешно, — приводит слова Леонова корреспондент «Реального времени».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Шамиль Тарпищев был переизбран президентом ФТР сегодня на отчетно-выборной конференции в Казани. 76-летний глава организации был единственным кандидатом на выборах.



Тарпищев возглавляет Федерацию тенниса России с 1999 года.

Дарья Беззубова